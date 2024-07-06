“القبض هيكون بدري”.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين بعد قرار تبكيرها.. وجدول الحد الأدنى للأجور

قررت وزارة المالية تقديم مفاجأة سارة وهي تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وفقًا لإعلان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني ستبدأ عملية صرف المرتبات في هذا الشهر يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وذلك لتسهيل وصول الدخل للمستفيدين في وقته المحدد وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين.

موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات، عن تبكير مواعيد صرف المرتبات لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 كالتالي:

صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ في 18 من الشهر، مع تحديد أيام 8، 10، و11 من يوليو لصرف المتأخرات،

أما مرتبات شهر أغسطس فستصرف اعتبارًا من 22 من الشهر، مع أيام 8، 11، و12 أغسطس مخصصة للمتأخرات،

بالنسبة لشهر سبتمبر يبدأ صرف المرتبات في 22 من الشهر، مع تحديد أيام 8، 11، و12 سبتمبر لصرف المتأخرات.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الوزارة على ضمان استلام الموظفين لمستحقاتهم في مواعيد مناسبة ودون تأخير.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت الوزارة عن عدة أماكن لصرف مرتبات شهر يوليو 2024، وتشمل هذه الأماكن ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

مرتبات الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يوم 18 يوليو 2024

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

التموين والتجارة الداخلية

القوى العاملة

الإسكان والمرافق

التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

يوم 21 يوليو 2024

التعليم العالي

التنمية المحلية

وزارة العدل

وزارة الكهرباء

التخطيط

الاستثمار

التعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

أيام 22، 23، 24 يوليو 2024

المتخلفون عن المواعيد المحددة لكل وزارة