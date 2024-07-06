طريقة عمل برجر الفراخ علي اصوله في البيت أفضل من الجاهز وبالخلطة السرية

الفراخ من الأكثر الأطعمة التي يمكن تصنيفها الى اكثر من شكل ونوع لان طريقه تسويتها التقليدية المسلوقه من أكثر الأطعمة التي نمل منها خاصه انا ساندوتش برجر الفراخ يباع في المطاعم بأسعار عالية يمكنك تحضيرها في المنزل بأقل المكونات وعملت كمية كبيرة تكفي جميع أفراد وصلتك، فيمكنك تحضير برجر الفراخ بشكل سريع ولذيذ من خلال اتباع المكونات والخطوات.
مكونات برجر الفراخ
مكونات الاعلان برجر الفراخ سهله وبسيطه يمكنك تحضيرها من خلال هذه المكونات الغير مكلفة وهي كالاتي طعمًا لذيذً وتكون كما يلي:
- لحم دجاج مفروم طازج.
- بصل مفروم.
- بقدونس مفروم.
- بيض.
- بودرة الثوم.
- بودرة البصل.
- خبز هامبرغر.
- صلصة الطماطم.
- جبنة شيدر
- خس وطماطم وبصل شرائح للتقديم.
طريقة عمل برجر الفراخ
يمكنك الحصول على وجبه صحيه ومغذيه وشهية لأطفالك بفضل هذه الوصفه الرائعه حتى لا تحتاجي الى تناولها في المطاعم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدئي في تحضير لحم الفراخ المفروم ثم اخلطيه مع الثوم المفروم والبصل والبقدونس وبودرة الثوم والبصل والبيض والبهارات الموجودة لديك.
- ثم قلبي كل هذا الخليط حتى تمام التجانس.
- أبدا في تشكيل المكونات على هيئة أقراص متوسطة الحجم ومتساوية ارفعي طاسة على نار متوسطة بكمية من الزيت إذا احتاج الأمر .
- ابدأي في رص أقراص اللحم في الطاسة الساخنة حتى الحصول على اللون الذهبي اتركيها حتى ان تنضج من الداخل لمدة خمس دقائق على كل جهة.
- وفي النهاية ابدئي في تسخين عيش الهمبرجر في طاسه ناشفه حتى تكون مقرمشة ضعي قطعه من البرجر مع صلصة الطماطم في اسفل العيش ثم ضعي قطع اللحم عليها مع اضافة طبقات الجبن الشيدر او اي طبقه ترغبين في إضافتها مثل شرائح الفلفل شرائح الطماطم شرائح الخس.
- اتركي هذه المكونات حتى أن تذوب في الطاسة الساخنة.
- ثم قومي بغلق البرجر بالجهه الاخرى من العيش.
- يكون برجر الفراخ جاهز قومي بتقديمه مع سلطات مفضلة والبطاطس المحمرة