طريقة عمل برجر الفراخ علي اصوله في البيت أفضل من الجاهز وبالخلطة السرية

الفراخ من الأكثر الأطعمة التي يمكن تصنيفها الى اكثر من شكل ونوع لان طريقه تسويتها التقليدية المسلوقه من أكثر الأطعمة التي نمل منها خاصه انا ساندوتش برجر الفراخ يباع في المطاعم بأسعار عالية يمكنك تحضيرها في المنزل بأقل المكونات وعملت كمية كبيرة تكفي جميع أفراد وصلتك، فيمكنك تحضير برجر الفراخ بشكل سريع ولذيذ من خلال اتباع المكونات والخطوات.

مكونات برجر الفراخ

مكونات الاعلان برجر الفراخ سهله وبسيطه يمكنك تحضيرها من خلال هذه المكونات الغير مكلفة وهي كالاتي طعمًا لذيذً وتكون كما يلي:

لحم دجاج مفروم طازج.

بصل مفروم.

بقدونس مفروم.

بيض.

بودرة الثوم.

بودرة البصل.

خبز هامبرغر.

صلصة الطماطم.

جبنة شيدر

خس وطماطم وبصل شرائح للتقديم.

طريقة عمل برجر الفراخ

يمكنك الحصول على وجبه صحيه ومغذيه وشهية لأطفالك بفضل هذه الوصفه الرائعه حتى لا تحتاجي الى تناولها في المطاعم من خلال اتباع الخطوات التالية: