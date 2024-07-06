طريقة توثيق العقد في إيجار وكيفية الاستعلام عن العقد 1446

تعتبر منصة إيجار من المنصات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة في عام 2030 م، حيث تم إطلاق المنصة من أجل التسهيل علي المواطنين إنجاز الخدمات السكنية وتوفير لهم كافة المور المتعلقة دون الذهاب الي المقرات الرسمية.

طريقة توثيق العقد في إيجار

يمكن للأفراد توثيق العقد في منصة إيجار، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع إيجار.

اختر بعد ذلك تبويب عقد الإيجار.

انقر بعد ذلك على تبويب تسجيل العقد.

اضغط بعدها على التسجيل السريع.

قم بتحديد نوع العقد .

اضغط بعد ذلك على تبويب التالي.

تحديد كل من صك الملكية ونوع العقار.

تدوين المعلومات الخاصة بالمبنى في الحقل المخصص.

تحديد المدة الزمنية للعقد، وكذلك بيانات المرافقين في الحقل المحدد.

التوقيع بالتعهد على صحة البيانات المدخلة.

قم بتحديد دفع الإيجار.

اختر بعد ذلك تبويب إرسال.

سيتم إرسال العقد للتوثيق.

يتم استدعاء المؤجر والمستأجر في أبشر لقبول الطلب.

كيفية الاستعلام عن عقد إيجار

هناك العديد من الخطوات التي يمكن لأي شخص اتباعها حتى يمكنه الاستعلام عن عقد إيجار، حيث يتم الاستعلام بالطرق الآتية: