طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل بأسرار المصانع

يعتبر الكاتشب من المقبلات التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي، حيث يرجع أصله الي ايطاليا، فقد يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكاتشب مع الطعام وخاصةً المقليات كالبطاطس المقلية والفرايد تشكن والبرجر، أو مع المشاوي كا الدجاج المشوي والاستيك، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل.

مكونات عمل الكاتشب الحار

يتم تحضير الكاتشب بكل سهولة، فقد يرجع المكون الأساسي به صلصة الطماطم، فإذا كنت من محبين الطعام الحار فستعجبك هذه الطريقة ومقاديرها هي:

كيلو طماطم.

15 قرن فلفل أحمر.

ملعقة نشا.

ربع كوب خل تفاح أو خل أبيض.

ربع ملعقة من الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود والملح.

ثلث كوب سكر.

طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل



اتبعي الخطوات التالية لتحصلي علي كاتشب مثالي مثل الجاهز: