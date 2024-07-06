طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل بأسرار المصانع

يعتبر الكاتشب من المقبلات التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي، حيث يرجع أصله الي ايطاليا، فقد يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكاتشب مع الطعام وخاصةً المقليات كالبطاطس المقلية والفرايد تشكن والبرجر، أو مع المشاوي كا الدجاج المشوي والاستيك، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل.
مكونات عمل الكاتشب الحار
يتم تحضير الكاتشب بكل سهولة، فقد يرجع المكون الأساسي به صلصة الطماطم، فإذا كنت من محبين الطعام الحار فستعجبك هذه الطريقة ومقاديرها هي:
- كيلو طماطم.
- 15 قرن فلفل أحمر.
- ملعقة نشا.
- ربع كوب خل تفاح أو خل أبيض.
- ربع ملعقة من الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود والملح.
- ثلث كوب سكر.
طريقة عمل الكاتشب الحار في المنزل
اتبعي الخطوات التالية لتحصلي علي كاتشب مثالي مثل الجاهز:
- قومي بقطع القرن الأخضر الموجود في الفلفل و أزيلي بذور الفلفل.
- اعصري الطماطم حتى تتخلصي من البذور.
- قطعي الطماطم في إناء وضعي الفلفل.
- ارفعي الإناء على النار حتى تنزل كل سوائل الفلفل والطماطم.
- قلبي ثم افرمي الطماطم والفلفل بالمضرب.
- أضيفي ربع معلقة ثوم بودر وبصل بودر وفلفل أسود وملح وقلبي وأضيفي ثلث كوب سكر وقلبي.
- ارفعي الإناء على النار وقومي بتقليبه باستمرار.
- أضيفي خل أبيض أو خل تفاح للصلصة ولكن ننصحك بخل التفاح نظرا لفوائده العديدة.
- أزيبي ملعقة نشا في ربع كوب ماء واضيفيها للخليط.
- اتركي الخليط حتى يصل للقوام المطلوب.
- يمكنك أن تحفظي الكاتشب في الثلاجة من أسبوع إلى 15 يوم أما في الفريزر فسيظل 6 أشهر.