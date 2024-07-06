شروط التقديم على اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وخطوات التقديم

تقوم هيئة التدريب والتقويم كل عام بالإعلان عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تعمل الرخصة علي إعطاء المعلم تصريح بممارسة المهنة، فقد يتم اختبار المعلمين مرة كل 5 أعوام لتأكيد صلاحيتم، فقد يتم التسجيل إلكترونياً عند الاعلان عن ذلك، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة التسجيل والشروط وقيمة الرسوم 1446.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تبلغ قيمة رسوم اختبار الرخصة المهنية 100 ريال سعودي في العام الواحد، وأيضاً تبلغ قيمة رسوم الاختبار التخصصي 100 ريال سعودي، وتستمر الرخصة المهنية لمدة خمس أعوام.، حيث يجب على كل المعلمين إتباع الخطوات الصحيحة للتقديم على اختبارات الرخصة المهنية وهي كما يلي

تسجيل الدخول على موقع مركز التقويم والقياس على الشبكة العنكبوتية.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

من الخدمات الظاهرة على الشاشة الرئيسية الضغط على خيار الحصول على الرخصة المهنية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

رفع كافة الأوراق والمستندات وتأكد أنها صحيحة.

وأخيراً، الضغط على إرسال الطلب بعد الإنتهاء من إنجاز كافة الخطوات بصورة صحيحة.

شروط التقديم على اختبار الرخصة المهنية

يلزم توافر بعض الشروط والضوابط التي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب للمتقدمين على اختيار الرخصة المهنية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: