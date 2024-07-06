تحديث واتساب عمر الوردي ضد الحظر مجـــانا (نسخة APP ⭐⭐⭐⭐).. اصدار ممتاز حمله علي هاتفك وفك البوك

تحديث واتساب عمر الوردي 2024 APK يوفر مجموعة واسعة من الميزات الجديدة والمتقدمة، بما في ذلك إمكانية تشغيل رقمين داخل نفس الجهاز وتحديثات مستمرة، يُعد بديلاً قويًا ومنافسًا لتطبيقات مثل واتس اب بلس وجي بي واتساب، ويمتاز بتصميمه من قبل المبرمج اليمني أبو عرب، لتنزيل واتساب عمر الوردي 2024، يوفر التطبيق ميزات أساسية مثل إجراء المكالمات الهاتفية مجانًا عبر الإنترنت، مما يقلل من التكاليف الناتجة عن المكالمات الدولية التقليدية. هذه الميزات تجعله خيارًا جيدًا للاتصال بالأصدقاء والأقارب بأقل تكلفة ممكنة.

واتساب عمر الوردي

للميزات الجديدة في واتساب عمر الوردي:

ترجمة الرسائل تتيح ميزة الترجمة الفورية التواصل مع أشخاص لا يتحدثون اللغة العربية، مع دعم لأكثر من 23 لغة.

تمديد النسخة لمدة 5 أشهر.

تفعيل الوضع الليلي وإضافة خيار شفاف.

إضافة وكيل VPN.

وصول سريع إلى المحادثات.

إرسال نص متفجر.

تزيين النص.

نص عاطفي.

تفعيل مواقف مثل انستجرام.

تأثيرات إسقاط جديدة.

جدولة الرسائل.

تحكم في من يمكنه إضافتك للمجموعات.

عرض رسائل أعضاء المجموعة بشكل منفصل.

ميزة الرد الآلي.

تحسينات في تنظيف الكاش.

حذف الرسائل من الجميع حتى بعد مرور وقت طويل.

تحسين سرعة وأداء التطبيق.

تحديث واتساب عمر 2024

نقدم لكم اقوي مميزات في تحديث واتساب عمر الوردي الذي جاء كالتالي: