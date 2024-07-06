وصفات طبيعية لعلاج السواد تحت العين بدون أدوية

تعتبر الهالات السوداء مشكلة تواجهة كافة الفتيات والنساء بشكل عام، حيث يتسبب السهر ونقص الفيتامينات السبب الرئيسي في ظهور المشكلة، وهناك العديد من الأسباب الأخري كالإفراط في تناول الكافيين، فقد نقدم لكم بعض الوصفات الهامة لعلاج الهالات السوداء تحت العين والتي تحتوي علي العديد من الفوائد للبشرة بشكل عام كتفتيح وترطيب البشرة وجعلها نضرة وبيضاء.

وصفات طبيعية لعلاج السواد تحت العين

يمكن أن تساعد الوصفات الطبيعية والعناية الجيدة بالبشرة في تقليل السواد تحت العين وتحسين مظهرها بشكل ملحوظ، حيث أنه مع الاستمرار في استخدام هذه الوصفات واتباع النصائح الصحية يمكنك التمتع ببشرة صحية وأكثر إشراقًا، ومن بين أفضل الوصفات الطبيعية في تحسين تلك المشكلة ما يلي.

وصفة ماء الورد للقضاء علي الهالات السوداء

الوصفة سهلة ولا تحتاج الي مكونات، حيث يتم تحضير ماء الورد فقط وقطعة قطنية، ثم اتباع الخطوات الآتية:

اغمس قطع القطن في ماء الورد.

ضع القطع المبللة على عينيك لمدة 15 دقيقة.

كرر العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات و مهدئة تساعد في تجديد البشرة وتقليل الانتفاخ والسواد.

وصفة البطاطس المبشورة

يتم تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في المنزل، حيث يتم تحضير البطاطس وبشرها لاستخراج العصير، ثم اتباع الخطوات: