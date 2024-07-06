بشرى سارة للجميع “موعد رواتب شهر يوليو 2024 بعد تبكيره وحقيقة صرف الزيادة الجديدة”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد رواتب شهر يوليو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الأسبوع الماضي عن بداية صرف رواتب شهر يوليو يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 ، حيث تم تبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024 وذلك بسبب تبكير صرف رواتب شهر يونيو الماضية قبل اجازة عيد الأضحي المبارك وذلك يوم التاسع من يونيو الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر يوليو 2024.

موعد رواتب شهر يوليو 2024

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة عن موعد رواتب شهر يوليو 2024 حيث تفصلنا ايام قليلة علي بداية صرف رواتب شهر يوليو 2024 ، حيث أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن أول أيام صرف رواتب شهر يوليو سيكون يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 ، وسيتم صرف المتأخرات يوم 8 و 10 و 11 من الشهر نفسه ، كما أكدت الحكومة علي عدم وجود زيادات جديدة مع رواتب شهر يوليو 2024.

أماكن صرف رواتب شهر يوليو 2024

بعد التعرف علي مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2024 يتساءل الكثير من الموظفين عن الاماكن المتاح لصرف رواتب شهر يوليو 2024 حيث أتاحت وزارة المالية الكثير من المكان ومنها جميع فروع البريد المصري ، أو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي في الشوارع او من خلال جميع البنوك المصرية ، ومن الجدير بالذكر أن صرف رواتب شهر يوليو يستمر لمدة 6 أيام متتالية.