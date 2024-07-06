تبكير موعد صرف دعم تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2000 جنية لكل مستفيد!

يقوم عدد كبير من الأشخاص بالتساؤل عن موعد صرف دعم تكافل وكرامة فتقدر الاشارة بانه من الممكن أن يتم صرف هذا الدعم والحصول عليه في يوم محدد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم هذا الموعد بالتفصيل الخاص بصرف تلك المعاشات للشهر الحالي من يوليو

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

لقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاشارة الى هذا الموعد الخاص بصرف دعم تكافل وكرامة للشهر الحالي من يوليو 2024 وقالت انه من المفترض أن يتم الصرف في يوم 15 يوليو 2024، واوضحت انه يتم الصرف باستمرار مع منتصف كل شهر ميلادي معاشات تكافل وكرامة وعندما يصادف اليوم عطلة رسمية فإنه يتم تأجيل الصرف وتقديم موعد الصرف، ولكن بشأن هذا الشهر من يوليو فانه لن يتم تقديم الصرف او تاجيله فسوف يتم الصرف في الموعد المحدد له وهو اليوم الخامس عشر من يوليو 2024

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يستطيع كل الاشخاص الآن أن يتعلموا عن معاش تكافل وكرامة بمنتهى السهوله واليسر عندما يسير على سلسلة الخطوات التالية: