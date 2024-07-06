قبل الحذف “شاومينج بيغشش الطلاب” .. تسريب حل امتحان الكيمياء 2024 للثانوية العامة

عدد كبير من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة يظل يتساءلون عن كل ما يخص حقيقة تسريب حل امتحان الكيمياء فمن الجدير بالذكر أنه بعد ان قام الطلبة والطالبات بالثانوية العامة بالانتهاء من إجراء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بدأت الكثير من الموقع الشائعة من خلال المنصات المختلفة بنشر الكثير من الصور والأسئلة التي توضح أنها تكون تسريب امتحان مادة الكيمياء لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية للسنة الدراسية الجارية 2024، وقد تم تداول تلك الأخبار بصورة سريعة من خلال المواقع المنصات الاجتماعية المختلفة وذلك قام بجعل هناك حالة من التوتر والقلق بين جميع الطلبة والطالبات وكذلك لأولياء الأمور بشأن التعرف على حقيقة الأمر وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص ذلك.

تسريب حل امتحان الكيمياء

سوف يؤدي الطلبة والطالبات بالثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء غدا السبت السادس من يوليو 2024 وتجدر الإشارة أنه قد تم تداول الكثير من الأخبار والشائعات بشأن وجود تسريب الاسئلة الخاصة بالامتحان من خلال نشاط التليجرام عن طريق المواقع الخاصة بالغش التي تعرف باسم شاومينج، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت عن طريق البيان الخاص بها أنه ليس هناك تسريب امتحان الكيمياء وما يتم تداوله يكون شائعات.

خطوات تحميل نماذج امتحان الكيمياء للثانويه العامه 2024

تستطيع الان ان تحمل النماذج الخاصة بامتحان الكيمياء لطلاب وطالبات الثانويه العامه بكل سهوله تتعرف على الاسئله المتوقعه المهمة بالامتحان والاجابات النموذجية وذلك من خلال السير على سلسلة الخطوات التالية: