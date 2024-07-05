عاجل !! .. تسريب حل امتحان الكيمياء لطلاب العلمي علوم “جروب شاومينج ينشر الصور” أعرف بسرعة الامتحان

عدد هائل من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة نجد أنهم ظلوا يتساءلون عن حقيقة تسريب امتحان الكيمياء الذي من المقرر أن يتم تأديته غدا السادس من يوليو 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم المصريه قامت بالتنويه عن كل التفاصيل التي تخص حقيقة تسريب تلك المادة التي من المقرر الامتحان بها غدًا.

تسريب حل امتحان الكيمياء

كثير من الطلاب بالثانوية العامة بالتحديد الشعبة العلمية يقومون بالبحث مرارا وتكرارا عن حقيقة تسريب حل امتحان الكيمياء فمن الجدير بالذكر أنه تم التوضيح من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية عن أنه ليس هناك تسريب لحل امتحان الكيمياء، ومن المقرر أن يتم تأدية تلك المادة غدا السادس من يوليو 2024 وبشان ما يتم تداوله من جانب الطلاب حول حقيقة تسريب امتحان هذه المادة فتقول الوزارة أنه لا يوجد أي تسريبات لها وما يتم تداوله ما هو إلا شائعات من شأنها تشتيت الطلاب وقالت انه لابد من أن يتم الحصول على المعلومات من موقع الوزارة الرسمي فقط صفحتها الرسمية.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة

بعد أن يتم الانتهاء من تأدية امتحانات الطلاب بالثانوية العامة 2024 تقول الوزارة أنه يمكن للطلاب أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بهم بعد ان تظهر، ويتم الكشف عنها بشكل رسمي من جانبها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها اذ انها قالت انه يستطيع الطالب أن يحصل على النتيجة الخاصة به بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الالكتروني متعلق بها برقم جلوس الطالب