أدخل امتحانك وانت مطمن “تسريب حل امتحان الجغرافيا بالصور داخل المقال” شاومينج بيغشش 2024

قامت الكثير من المواقع وايضا مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر سلسلة من الاخبار بشأن وجود تسريب الامتحان مادة الجغرافيا لطلاب وطالبات الشعبة الأدبية بالثانوية العامة للعام الحالي 2024 والمفترض أن يقوم الطلاب بتأديته صباح السبت السادس من يوليو 2024، منعا لتفشي وتداول تلك الأخبار بصورة كبيرة قامت وزاره التربيه والتعليم في مصر بإصدار بيان خاص بها يبين حقيقة الأمر وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

تسريب حل امتحان الجغرافيا

تعد مادة الجغرافيا من ضمن المواد العسيرة التي يقوم طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية بدراستها لهذا فإنه يوجد حاله كبيره من التوتر وأيضا القلق التي يشعر بها الطلاب بعد أن شاعت الكثير من الشائعات بشأن تسريب شاومينج لامتحان مادة الجغرافيا وأرسل الامتحان من خلال تطبيق التليجرام لجميع الطلبة والطالبات، وذلك بمقابل مادي لكن المتحدث باسم الوزارة يؤكد على عدم صحة تلك الشائعات وأن امتحان مادة الجغرافيا، وكافة المواد الخاصة بالثانوية العامة تكون مؤمنة بصورة كاملة وتقوم بالخضوع للعديد من الإجراءات التي من الصعب اختراقها، كذلك أن الوزارة قامت بالتنبيه على عدم انسياق الطلبة والطالبات بالثانوية العامة وراء ما يتم تداوله من مثل تلك الشائعات لأنها من شأنها تشتيت الطلاب فقط.

عقوبة تسريب امتحانات الثانويه العامه 2024

حذرت وزارة التربيه والتعليم المصريه جميع من يقوم بمحاولة طبع او نشر تسريب الاسئله الخاصه لامتحانات الثانوية العامة أو من يكون بالمساعدة في ذلك إن كان يقصد الغش أو يقصد الاخلال العام بالنظام المتعلق بالامتحانات او يربح عن طريق الطلاب اذ ان القانون المصري يفرض عقوبة التسريب والغش وهي كما يلي: