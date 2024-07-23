سجل الان من هنا.. خطوات التسجيل في سكنات عدل2024 وما هي شروطه

السيد محمد مرجاني قام مؤخرا بالإعلان عن فتح باب التسجيل إلكترونيا في برنامج سكنات عدل 3 ووضح أنه تبدأ فرصة التسجيل يوم 5 يوليو 2024 وهو يوم الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة مساءا، التسجيل سيكون من خلال بوابة وكالة عدل الإلكترونية وهذا من خلال اتباع الطريقة المعتمدة في كافة التسجيلات الماضية، ويمكن التسجيل من خلال الهاتف الجوال أو باستخدام جهاز الكمبيوتر، كما دعا السيد مرجاني المواطنين الذين يريدون الاستفادة من البرنامج و المسارعة في التسجيل و سنوضح الآن كافة التفاصيل للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

أولا الدخول لبوابة وكالة عدل الالكترونية ثم نقوم بالنقر على زر التسجيل في عدل 3 وبعدها نقوم بكتابة الرقم الوطني ثم نتبع التعليمات التي تظهر على الصفحة نقوم بإدخال كافة البيانات التي يتطلبها الموقع بشكل صحيح وبعدها نقوم بإرفاق المستندات والوثائق وبعد التأكد من صحة البيانات المدخلة نقوم بإرسال الملف وطباعة وصل التسجيل.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في عدل 3

هناك بعض المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 وهي كالتالي: