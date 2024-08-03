مبروك النجاح .. رابط نتيجة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم 2024

هناك طلاب عديدة بالصف الثالث الثانوي العام يريدون أن يستخرجوا النتيجة الخاصة بهم ويبحثون كل يوم عن موعد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصريه بتوفير الخطوات التي تخص الاستعلام عن تلك النتيجة لذا سوف نرفق لكم تلك الخطوات في السطور القليلة القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكنك الآن بسهولة أن تستعلم عن نتيجة الثانوية العامة من خلال السير على النقاط التالية:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة عن طريق الضغط هنا

بعد ذلك اختر ايقونة نتيجه الثانويه العامه من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك

بعدها سجل رقم الجلوس الخاص بك بصورة صحيحة في الخانه المخصصه له

بعد ذلك عليك ادخال المحافظة وايضا التقاء السنة الدراسية

في النهاية اضغط على زر استعلام.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 لم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى اليوم موعدًا رسميًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024، كما نفت ما تم تداوله أن السبت الموعد النهائي للإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024،

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024

لقد أرفقت وزاره التربيه والتعليم رابط رسم يتم عن طريقه الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي 2024 فيستطيع الطالب بكل سهولة ويسر ان يستعلم عن نتيجته عند انتقاله لموقع الوزارة الرسمي الذي قمنا بالاشارة اليه فيما سبق