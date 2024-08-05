حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 .. نتيجة الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب الدراسية

يظل البحث مستمر حتى الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تمثل أهمية كبيرة للغاية لكثير من الطلبة والطالبات، ويظلوا يتساءلون عنها بشكل يومي، وبمرور الوقت أيضًا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح طريقة الاستعلام عن تلك النتيجة، لذا سوف نوفرها لكم فيما يلي في هذا المقال.

نتيجة الثانوية العامة 2024

سهلت وزارة التربية والتعليم المصرية على كل الطلاب الخدمة التي تخص استخراج نتيجة الثانوية العامة، حيث إنها أوضحت إنه يكون بإمكان الطلاب الاطلاع على نتيجتهم بسهولة باتباعهم خطوات بسيطة من خلال شبكة الإنترنت، وفيما يلي تلك الخطوات:

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

1 – ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (هنا).

– ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (هنا). الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “نتيجة الثانوية العامة”، وهذا من ضمن الخيارات التي تجدها تظهر أمامك.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة: الضغط على زر “استعلام”، من ثم ستظهر نتيجتك في الحال أمامك عقب اتباعك تلك الخطوات.

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

وبدروه، أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلك المزاعم لا أساس لصحتها، ولا حقيقة لتسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، مؤكدًا أن الهدف من تلك المنشورات هو النصب والاحتيال على أولياء الأمور، وهو أمر أصبح معتادا في كل عام، وعلى أولياء الأمور توخي الحذر.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا بعد مؤتمر صحفي يعقده محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تظهر بشكل عاجل عبر الرابط السريع من الوطن لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية «علمي رياضة، وعلوم» والأدبية.