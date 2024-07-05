زيادة يوليو الجديدة 2024 .. هنــا رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة لمعرفة الزيادة

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة حيث تناول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثير من الأخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صعة لما يتم تداوله من شائعات غير صحيحة وأن الزيادة الاخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية لزيادة معاشات تكافل وكرامة كانت خلال شهر مارس الماضي وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة

نفت وزارة التضامن الاجتماعي جميع ما يتم تداوله من شائعات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة ، كما أشارت أنه لا يجب تداول الشائعات واثارة البلبلة بين المواطنين ، كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وذلك من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة. ثم قم بتسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يوليو 2024.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة يتساءل الكثير من المواطنين يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2024 ، ومن المتوقع استمرار صرف معاشات تكافل وكرامة لمدة 6 أيام متتالية ، وتحصل أكثر من 5 مليون أسرة مصرية مستحقة على معاشات تكافل وكرامة بصورة شهرية مستمرة.