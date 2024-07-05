مليون مبروك لكل موظف .. 1000 جنية في جيبك فورًا “موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024”

يترقب الموظفين موعد صرف المرتبات شهرياً، لذلك كشفت شريف خيري رئيس قطاع الحسابات على أن سيتم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر، لذلك يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وهذا سنتعرف عليه فيما يلي لكل من يرغب يتابع معنا القادم.
موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024
أوضح شريف خيري رئيس قطاع الحسابات أن سيتم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر على أن يكون موعد شهر يوليو يوم 18 في نفس الشهر، والمتأخرات ستكون يومي 8 و10 يوليو، وصرف مرتبات شهر أغسطس يوم 22 من نفس الشهر، وموعد صرف المتأخرات يوم 8 و11 و12 سبتمبر المقبل.
جدول الحد الأدنى للأجور 2024 للمرتبات في مصر
- قيمة المرتبات لأصحاب الدرجة السادسة قيمة الراتب 6000 جنيه مصري.
- أصحاب الدرجة الخامسة قيمة الراتب 6500 جنيه مصري.
- أصحاب الدرجة الرابعة قيمة الراتب ستكون 7000 جنيه مصري.
- أصحاب الدرجة الثالثة تكون قيمتها 7500 جنيه مصري.
- أصحاب الدرجة الثانية قيمة الراتب 8000 جنيه مصري.
- قيمة المرتبات لأصحاب الدرجة الأولي أو ما يعادل الدرجة قيمة 8200 جنيه مصري.
- أصحاب درجة المدير العام يكون المرتب 9200 جنيه مصري.
- قيمة المرتبات لأصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه مصري.
- قيمة المرتبات لأصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه مصري.
- يذكر أن أماكن صرف المرتبات هي ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك وأيضا البريد المصري.
- تختلف قيمة كل راتب على حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف في جميع الجهات الحكومية.