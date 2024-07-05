مليون مبروك لكل موظف .. 1000 جنية في جيبك فورًا “موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024”

يترقب الموظفين موعد صرف المرتبات شهرياً، لذلك كشفت شريف خيري رئيس قطاع الحسابات على أن سيتم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر، لذلك يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وهذا سنتعرف عليه فيما يلي لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024

أوضح شريف خيري رئيس قطاع الحسابات أن سيتم تبكير موعد صرف المرتبات لشهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر على أن يكون موعد شهر يوليو يوم 18 في نفس الشهر، والمتأخرات ستكون يومي 8 و10 يوليو، وصرف مرتبات شهر أغسطس يوم 22 من نفس الشهر، وموعد صرف المتأخرات يوم 8 و11 و12 سبتمبر المقبل.

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