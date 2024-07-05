سيبك من أي طريقة تانية .. خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024 أون لاين وبنص الثمن

مع دخول شهر جديد يبدأ المواطنين في كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكي يتمكنوا في سداد فاتورة الكهرباء لتفادي قطع النور أو تراكم الفواتير على المستخدمين، لذلك اليوم في هذا التقرير سنوضح لكم خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو2024، لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024

يستطيع جميع المواطنين سداد فاتورة الكهرباء الخاصة لشهر يوليو 2024 بشكل إلكترونياً من خلال موقع شركة الكهرباء وتتمثل الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول الي موقع شركة الكهرباء.

ثم قم باختيار شركة الكهرباء الخاصة بالمنطقة.

ثم قم بإدخال قراءة العداد ورقم العداد.

يليه اضغط على تبويب استعلام.

بذلك يظهر لك نافذة بتفاصيل الاستهلاك الشهري الخاص بالعداد بيسر.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024

يستطيع الجميع دفع الفاتورة بشكل إلكتروني كل شهر من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تسجيل دخول إلى منصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

قم بتسجيل دخول واختار خدمة دفع الفاتورة.

قم بتدوين رقم العداد وهي تشمل رقم العديد وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء.

قم باختيار أيقونة الدفع.

يذكر أن يمكنك دفع فاتورة الكهرباء شهرياً بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو ويستمر طوال أيام الشهر بأكثر من طريقة مثل المحافظ الإلكترونية في البنوك المختلفة، ومحفظة فودافون كاش ومن خلال محصل الشركة وأيضا يمكنك من خلال الذهاب إلى شركة الكهرباء الخاصة بمنطقتك أو من خلال فوري بيسر.