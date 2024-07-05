أقوى إصدار من الواتساب الوردي حملة قبل أي حد واستمتع بمزايا جديدة وحصرية لأول مرة

وفرنا عليك طريقة تحميل الواتساب الوردي للاستفادة من مميزاته عبر رابط مباشر حيث انه لا وجود له على متجر جوجل بلاي الإلكتروني لذا يجب تحري الدقة قبل تحميله من أحد الروابط الموجودة على الانترنت لعدم التعرض لمحاولة سرقة البيانات، اليك مميزات وخصائص واتساب عمر الوردي وطريقة التحميل.

كيفية تحميل واتساب عمر الوردي

إذا كنت ترغب في تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي على هاتفك قم باتباع الخطوات التالية:

من جوجل كروم اكتب في قائمة البحث واتساب عمر الوردي اخر اصدار.

اضغط تحميل واسمح لجهازك ان يقوم بتثبيت التطبيق كما تفعل مع باقي التطبيقات المحملة من مصدر مجهول.

فور انتهاء عملية التحميل اضغط تثبيت حتى تكمل المهمة.

بعد أن أصبح البرنامج محمل على هاتفك قم بأنشاء حساب جديد بادخال رقم هاتفك والاسم الذي ترغب بكتابته واختر صورة شخصية خاصة بك لإضفاء لمسة مميزة على حسابك.

لا تنسى انه يمكنك اضافة حسابين واتساب على نفس الجهاز وهذه من اهم مميزات برنامج الواتساب الوردي.

مميزات واتساب عمر الوردي

التطبيق له الكثير من المزايا الفريدة من نوعها سوف نذكر منها القليل كالتالي: