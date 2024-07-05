وزارة المالية تكشف للموظفين .. حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنيه

تداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تبكير رواتب شهر يوليو بالزيادة حوالي ألف جنيه، لذلك أوضحت وزارة المالية في بيان رسمي موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024 كما أوضحت أن هناك زيادة جديدة للشهر الحالي وفي هذا السياق دعونا نتعرف على حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنية لكل من يرغب تابعنا.

حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنيه

يتم صرف زيادة المرتبات في أول يوليو من كل عام جديد لأنه بداية سنة مالية والذي جعل جميع الموظفين في انتظار الزيادة ومعرفة حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنية، وينص القانون أن العلاوة الدورية للموظفين بحد أدنه 7% وأن زيادة المرتبات تكون قابلة للزيادة.

موضحة أيضا أن يبدأ العمل في صرف المرتبات لجميع العاملين بالقطاع الحكومي يوم 18 يوليو 2024 وموعد صرف المتأخرات في يوم 8 ويوم 11 من شهر أغسطس.

هل تصرف زيادة في المرتبات مع الموازنة الجديدة؟

ينص القانون على أن تصرف العلاوة الدورية أول شهر يوليو من كل عام، وينص أيضا على أن يتم بتبكير صرف العلاوة الدورية للموظفين لتكون في شهر مارس الماضي، وتتمثل الرواتب على النحو التالي: