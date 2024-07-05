وزارة المالية تكشف للموظفين .. حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنيه

تداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تبكير رواتب شهر يوليو بالزيادة حوالي ألف جنيه، لذلك أوضحت وزارة المالية في بيان رسمي موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024 كما أوضحت أن هناك زيادة جديدة للشهر الحالي وفي هذا السياق دعونا نتعرف على حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنية لكل من يرغب تابعنا.
حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنيه
- يتم صرف زيادة المرتبات في أول يوليو من كل عام جديد لأنه بداية سنة مالية والذي جعل جميع الموظفين في انتظار الزيادة ومعرفة حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو بزيادة 1000 جنية، وينص القانون أن العلاوة الدورية للموظفين بحد أدنه 7% وأن زيادة المرتبات تكون قابلة للزيادة.
- موضحة أيضا أن يبدأ العمل في صرف المرتبات لجميع العاملين بالقطاع الحكومي يوم 18 يوليو 2024 وموعد صرف المتأخرات في يوم 8 ويوم 11 من شهر أغسطس.
هل تصرف زيادة في المرتبات مع الموازنة الجديدة؟
ينص القانون على أن تصرف العلاوة الدورية أول شهر يوليو من كل عام، وينص أيضا على أن يتم بتبكير صرف العلاوة الدورية للموظفين لتكون في شهر مارس الماضي، وتتمثل الرواتب على النحو التالي:
- الدرجة العمل الممتاز الراتب 12200 جنيه.
- الدرجة العالية 10ز200 جنيه مصري.
- رتبة مدير عام 9200 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى 8200 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري.
- الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري.
- الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري.