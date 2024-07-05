بمميزات جبارة حمل واتساب الذهبي الاصدار الجديد واستمتع بخصائص ومزايا حصرية

يتميز تطبيق واتساب الذهبي بمميزات رائعة ومتعددة ورغم ذلك لا يمكن تحميله بشكل مباشر من جوجل بلاي لكن يمكنك الحصول عليه وتحميله بسهولة من رابط سريع واستكمال عملية التفعيل بكل بساطة، سوف نقدم لكم خلال المقال الموضح كيفية تحميل التطبيق ونتعرف معا على مميزاته المتعددة.

تنزيل واتساب الذهبي برابط مباشر

لتحميل واتساب الذهبي بطريقة بسيطة قم باتباع الخطوات التالية بالترتيب، كما يلي:

نسخة احتياطية لرسائلك قبل حذف واتساب الأصلى حتى لا تفقد محادثاتك وقم بحفظها على جوجل درايف.

بعد استكمال النسخ الاحتياطي للمحادثات احذف تطبيق الواتساب العادي.

قم بالذهاب إلى جوجل كروم والبحث عن واتساب الذهبي الاصدار الاخير وقم بتحميله.

اسمح لهاتفك بتثبيت التطبيقات المنزلة من مصدر غير موثوق.

بعد انتهاء التحميل ابحث عن التطبيق في ملف التنزيلات في هاتفك.

ثبت التطبيق على هاتفك واعطه الأذونات الضرورية لتشغيله.

قم بالدخول إلى برنامج واتساب الذهبي وسجل الدخول بادخال رقم تليفونك المحمول.

ادخل رمز التأكيد في الخانة المناسبة.

واكمل باقي بياناتك للحصول على حساب مميز.

اختر صوره جيدة واسم لك وهكذا يكون حسابك قد انتهي.

مميزات واتساب الذهبي

التطبيق يضم مميزات عديدة ڛوف نذكر لكم القليل منها في الآتي: