حقيقة انتهاء جدول تخفيف الأحمال آخر الشهر وإلغاء تغيير الأوقات في مصر “أعرف الحقيقة”

ارتفعت معدلات البحص خلال الساعات الأخيرة الماضية حول حقيقة انتهاء جدول تخفيف الأحمال آخر الشهر حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي أنه بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 سيتم العمل تدريجيًا في تقليل فترة تخفيف الأحمال حيث تنتهي فترة انقطاع الكهرباء بشكل كلي عن جميع المحافظات المصرية ، وذلك بعد فترة انقطاع الكهرباء لمدة ثلاث ساعات خلال الأسبوع الماضي ، وقد اتخذت الحكومة المصرية الكثير من الإجراءات حول ترشيد استهلاك الكهرباء وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حقيقة انتهاء جدول تخفيف الأحمال آخر الشهر.

حقيقة انتهاء جدول تخفيف الأحمال آخر الشهر

كشفت الكثير من الأخبار خلال الفترة الأخيرة الماضية عن اتخاذ الحكومة خطوات جديدة لبداية تقليل جدول تخفيف الأحمال حيث تعهدت الحكومة المصرية أمام مجلس النواب بإيجاد حلول بديلة وحل مشكلة انقطاع الكهرباء خلال شهر يوليو الجاري ، كما أكدت رئيس الوزارة أنه بداية من الاسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 سيتم تقليل فترة تخفيف الأحمال تدريجيًا حتى لا يتم قطع الكهرباء نهائيًا ، وذلك بعد موجة من الغضب من جميع المواطنين خلال الأسبوع الماضي.

موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال

بعد اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية ، بدأت الحكومة الجديدة اجتماعها اليوم لبحث أزمة انقطاع الكهرباء ، وتعمل الحكومة الجديدة بشكل جدي للعمل على حل مشكلة انقطاع الكهرباء ، كما اتخذت الحكومة الكثير من الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك بغلق المحلات التجارية والمقاهي في الساعة العاشرة مساء كما سيتم غلق الصيدليات في تمام الساعة الواحدة صباحًا.