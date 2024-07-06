“الحكومة تعلن خبر سار لهذه الفئات”.. زيادة لـ 1500 جنيه على المعاش اعرف التفاصيل وموعد تنفيذ هذا القرار رسمياً.. وهل أنت من بينهم؟

يبدأ خلال أيام تطبيق قرارات زيادة معاشات 6 نقابات مهنية، هي «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، المعلمين»، لذلك شوف نستعرض تفاصيل هذه الزيادات وموعد صرفها، ستبدأ خلال الأيام القادمة تنفيذ قرارات زيادة معاشات ست نقابات مهنية مهمة في مصر، وهي “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، والمعلمين”، وفي هذا المقال سوف نوضح التفاصيل هذه الزيادات والمواعيد المحددة لصرفها.

تفاصيل زيادة معاشات المهن الطبية

تمت زيادة معاشات المهن الطبية وتشمل أعضاء نقابات الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، والبيطريين، إلى 1500 جنيه بدلاً من 1350 جنيهًا، مما يشمل حوالي 121 ألف مستحق، وذلك بقرار من اتحاد المهن الطبية.

سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من دفعة المعاش يوليو 2024، والتي يتم صرفها في منتصف أغسطس.

كما يُصرف المعاش إجمالًا كل ثلاثة أشهر في منتصف شهور فبراير، مايو، أغسطس، ونوفمبر، ويتم تحويله إلى حسابات الأعضاء في بنوك معتمدة من قبل الاتحاد.

أعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد يدرس مقترحًا لتغيير نظام صرف المعاش ليكون شهريًا بدلاً من الصرف كل ثلاثة أشهر، استجابة لمطالب العديد من المستحقين.

تُظهر هذه الزيادة التزام الاتحاد بدعم أعضائه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ورغبته في تخفيف الأعباء المالية عن المعاشين، مع تكلفة تقدر بحوالي نصف مليار جنيه سنويًا.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد قام بتوفير خطًا ساخنًا رقم 15603 لاستقبال استفسارات وشكاوى الأطباء المتعلقة بالمعاشات.

زيادة معاشات نقابة المعلمين

كما أعلنت نقابة المعلمين عن بدء صرف المعاشات لأعضائها المستحقين يوم الثلاثاء 9 يوليو، حيث ستتوفر المعاشات في ماكينات الصراف الآلي، هذه الخطوة تأتي في إطار التزام النقابة بدعم أعضائها بشكل منتظم.

زيادة معاش نقابة القراء

أما بالنسبة لنقابة القراء، فقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2024، حيث تم رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات أعضاء نقابة القراء إلى 3 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، سيتم صرف هذه الزيادة على أربع دفعات متساوية في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، وهذا يعكس التزام الحكومة بدعم فئات القراء وتحسين مستوى معيشتهم.