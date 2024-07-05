الثانوية العامة هترتاح أخر راحة “حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بداية من الأسبوع المقبل” 2024

انتشرت الكثير من الأخبار خلال الساعات الماضية حول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي حيث تداول الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار والشائعات الغير صحيحة حول إلغاء التوقيت الصيفي حيث بدأ العمل بالتوقيت الصيفي بداية من شهر أبريل الماضي ويستمر لمدة ستة أشهر كاملة حتى نهاية شهر أكتوبر القادم ليتم العمل بالتوقيت الشتوي ، وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي.

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي

نفت الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية في بيان رسمي عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جميع الأخبار المنتشرة حول إلغاء التوقيت الصيفي ، كما أكدت استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتي شهر أكتوبر 2024 ، وقد تداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار الكاذبة حول إلغاء التوقيت الصيفي وذلك تزامنًا مع موعد غلق المحلات التجارية بداية من الساعة العاشرة مساء لترشيد استهلاك الكهرباء.

موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر

بعد التأكد من صحة الأخبار المنتشرة حول نهاية التوقيت الصيفي يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والذي بدأ في شهر أبريل الماضي وينتهي يوم الجمعة الاخيرة من شهر أكتوبر 2024 وفق للقانون رقم 24 لسنة 2023 كما تعمل الحكومة المصرية بكل جهودها لعدم انقطاع الكهرباء ونهاية فترة تخفيف الأحمال خلال الأسابيع القليلة القادمة ، كما تعمل الكثير من الدول في العالم بنظام التوقيت الصيفي ، وذلك لما له من الكثير من الفوائد أهمها ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار ، كما أوضحت الحكومة أن التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي لا يخضعان للقرارات يحددهما القانون