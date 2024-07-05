أرسلها حالًا بنقرة .. عبارات تهنئه بمناسبه رأس السنة الهجرية 2024 “كل عام وانتم بخير”

تزامنًا مع اقتراب موعد راس السنة الهجرية يبحث الكثير من المسلمين عن عبارات تهنئه بمناسبه رأس السنة الهجرية حيث تعتبر السنة الهجرية ذات أهمية كبيرة لجميع المسلمين في شت انحاء العالم ، ويقوم الكثير بارسال رسائل التهنة لبعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمناسبة بداية راس السنة الهجرية وخلال السطور التالية نكشف عن مجموعة كبيرة من رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية وموعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1446.

عبارات تهنئه بمناسبه رأس السنة الهجرية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية السنة الهجرية الجديدة حيث تعتبر بداية السنة الهجرية مناسبة عظيمة تحمل الكثير من العبر والدروس لبدايتت جديدة وتحفز الامل في قلوب المسلمين حيث تذكرنا بجهاد النبي صلي الله عليه وسلم وتحمله الام وصعوبات الدعوة إلي الله والهجره من بلدة في سبيل نشر وحماية الدين الاسلامي وتعلمنا الايمان والصبر والعزيمة كما تدفعنا للتمسك بالقيم الاسلامية ، والتخلق بأخلاق الاسلام الحميدة ، فبداية السنة الهجرية هي فرصلة للتوبة والعودية لله عز وجل ونسأل الله أن يبارك لنا في العام الهجري الجديد ويرزقنا خيره ويبعد عن شره.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة

بمناسبة اقتراب بداية راس السنة الهجرية الجدية يبحث الكثير من المسلمين عن رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية.