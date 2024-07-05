ما هو حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446 ؟ .. تعرف على أهم الأعمال المقربة لله

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446 حيث تبدا السنة الهجرية يوم الاحد القادم الموافق الموافق 7 يوليو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن السنة الهجرية تبدأ بسهر المحرم وهو الشهر الأول من شهور السنة الهجرية وتنتهي بشهر ذي الحجة ، كما اوضحت دار الافتاء المصرية حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446 حيث يرغب الكثير من المسلمين بصيام أول أيام شهر محرم ، وخلال السطور التالية نكشف عن رأي دار الافتاء في صيام أول ايام السنة الهجرية.

حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446

أجابت دار الافتاء خلال الايام الاخيرة الماضية عن تساؤولات الكثير من المسلمين حول حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446 حيث أجازت دار الافتاء صيام أول أيام شهر المحرم وذلك اقتاء بحيث النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه “قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم” ، كما أوضحت دار الافتاء أن التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد مستحبة شرعًا وذلك لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلي الله عليه وسلم.

أدعية استقبال السنة الهجرية الجديدة

بعد التعرف علي عل حكم صيام رأس السنة الهجرية 1446 يستحب من جميع المسلمين استقبال العام الجري الجديد بالأدعية وسؤال الله عز وجل الخير خلال هذا العام.