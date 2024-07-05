شقة برخص التراب من التشكيل الوزاري!!.. الإسكان يزف خبر سار لمحدودي ومتوسط الدخل.. شقتك ببلاش

أعلنت بعض المصادر المعنية في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد لوحدات الإسكان الشامل نحو 45 ألفا و504 شقق، فضلاً عن أن الشقق تضمن مشروع سكن لكل المصريين وسكن مصر لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى طرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي لجميع منخفضي الدخل، ناهيك عن وجود الإعلان 18 للإسكان الاجتماعي التي جاء في مدن مثل “أكتوبر وحدائق والعاشر والعبور وبدر وحدائق العاصمة ودمياط”، وغيرها من المدن الأخرى التي يتم فيها الطرح، “وفقًا لوسائل الإعلام المصرية”.

الإعلان عن السكن الجديد في مصر

وأكد المصدر، أنه سيتم الإعلان عن كل هذه الطروحات الجديدة في الفترة المقبلة، بما يشمل مشروع سكن لكل المصريين في التجمع الثالث والقاهرة الجديدة، والعمل على تنفيذ نحو 5328 وحدات سكنية، لتتراوح المساحات فيها من 90 متر إلى 120 مترًا، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والعمل على تنسيق الموقع التي تم الانتهاء من كل هذه الأعمال بنسبة بلغت 85%، مما يُقام مشروع سكن لكل المصريين على مساحة بلغت 96 فدان وهي تقع مع محور البوليفارد والطريق الأوسطي داخل مدينة 6 أكتوبر.

مشروع سكن لكل المصريين

وضمن مشروع سكن لكل المصريين، فهو يقع كذلك داخل مدينة رشيد بنحو 4 عمارات وأكتوبر 90 ألف وحدة، بينما العاشرة يكون المشروع فيها بنحو109 عمارة، حتى أن تقسيم هذه الوحدات السكنية تكون بنحو 3 غرف وحمام ومطبخ وغرفتين، مع تركيب الأسانسير وغيرها من المرافق والتجهيزات الأخرى التي أطلقتها الوزارة، لتُسهل على المواطنين في الحصول على وحدة سكنية أكثر ملائمة.