“من هنا”.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024 الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التقديم للصف الأول الثانوي، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي في المدارس بدءاً من الثالث من يوليو الجاري وحتى الثامن عشر من نفس الشهر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استلام ملفات الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024 اعتباراً من 23 يوليو، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل عملية التسجيل وضمان استيعاب جميع الطلبات في الوقت المناسب.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024

للتقديم للصف الأول الثانوي لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي للطالب.

إدخال اسم الطالب.

الضغط على خيار “الدخول إلى التنسيق”.

اختيار “المزيد” للاطلاع على تفاصيل تنسيق الثانوية العامة.

مراجعة خريطة التنسيق المتاحة.

النقر على “ملء الرغبات”.

تحديد نوع التعليم الثانوي المناسب للمجموع الذي حصل عليه الطالب.

التحقق من صحة الرغبات المدخلة.

الضغط على “حفظ الرغبات” لإتمام عملية التقديم.

بهذا تضمن أنك قمت بتسجيل رغباتك بشكل صحيح في الموقع الإلكتروني للتعليم الثانوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024-2025

للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، يجب توفير الأوراق التالية:

استمارة التقديم الإلكترونية يجب تقديم ثلاث نسخ منها.

استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية لعام 2024 مع ثلاث نسخ منها.

بطاقة الصحية مختومة من الصحة المدرسية.

إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد مع ثلاث نسخ منه.

صور حديثة للطالب أربع صور مكتوب عليها الاسم.

نسختان من صور بطاقة الأب والأم مع رقم هاتف محمول مدون عليهما.

3 نسخ من شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

ملف التقديم يمكن الحصول عليه من المدرسة.

طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات وطابعين نقابة مهن فئة 5 جنيهات.

في حالات الطلاق يجب إرفاق نسخة من حكم المحكمة بالولاية التعليمية.

في حالات وفاة الأب يتم إرفاق نسختين من شهادة الوفاة.

في حالات تكافل وكرامة يجب تقديم صورة من بطاقة “الفيزا” سارية المفعول.

رقم التأمين للطالب والأم ويمكن الحصول عليه من التأمينات أو عبر الإنترنت.

أبناء العاملين بالتربية والتعليم يتم إرفاق صورة من بطاقة (الأب/الأم) وإفادة من المدرسة بأنهم على رأس العمل.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في المحافظات

تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي لعام 2024 في المحافظات: