واتساب عمر الازرق رابط التحميل 2024 ومميزات جديدة

واتساب عمر الأزرق من أشهر تطبيقات التواصل الرقمي حيث أنه يجمع بين السهوله والسرعه في الاستخدام يوفر لك مميزات فريدة لتلبية احتياجات المستخدمين حيث أنه يمنح لك تجربة فريدة توفر لك البقاء على اتصال مع الأصدقاء والأهل والزملاء بذلك كما انه تطبيق مجاني تستطيع تحميله بخطوات سريعه بدون دفع اي رسوم لذلك فهو مناسب لهواتف الاندرويد والايفون والاصدارات الاخرى من الهواتف الذكية وسوف نعرض لكم تاريخ التحميل الواتساب وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية.

مميزات جديدة في واتساب عمر الازرق

تم تطوير واتساب عمر الأزرق وإضافة عدد كبير من المزايا والتحسينات المختلفة ليصبح من أشهر تطبيقات المراسلة في كثير من الدول خاصة بعد الاصدار الاخير الذي يوفر لك الميزات التالية:

امكانية مراسلة الرقم بدون ان يكون محفوظ في جهات الاتصال.

الرد على الرسائل بشكل تلقائي مع جدولة الرسائل بحيث يمكن أن تكتب الرساله وتحدد الوقت الذي ترسله فيها.

يوفر لك إشعارات فورية لمشاهدة الحالات والأشخاص عند قيامهم بتغيير الصورة الشخصية وايضا الجهات المتصلة الان.

يوفر لك امكانية تغيير الايموشن بعدد كبير من الايموشنات.

تستطيع ارسال اكثر من ملف في وقت واحد.

يضم عدد كبير من الثيمات المجانية ذات الأشكال المختلفة والرائعة.

تستطيع أن تشارك حاله طويلة لأكثر من 30 ثانية.

تنزيل حالات الآخرين وحفظها على الهاتف.

تستطيع ان تخفي علامة قراءة الزرقاء عند الاطلاع على الرسائل.

اخفاء بعض الامور عن الاصدقاء مثل موعد الظهور واخفاء علامة استلام الرسائل أو قراءتها أو مشاهده الحالة.

طريقة تحميل وتساب عمر الازرق