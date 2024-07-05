رابط مباشر تحميل واتساب عمر الأخضر النسخة الاخيرة 2024 والمزيد من المميزات

برنامج واتساب عمر الاخضر اصبح من تطبيقات المراسلة على خير حيث ان عدد التنزيلات بلغت الملايين من مختلف الدول يوفر للمستخدمين عدد كبير من المميزات الهامة التي تلبي احتياجات جميع المستخدمين، بالاضافة الى انه من برامج التواصل مع الآخرين عبر إرسال الرسائل النصية والفيديوهات والصور والملفات المختلفة بسهولة وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجاني بدون اي رسوم من كافة الدول العالم ومن اهم مميزات هذا التطبيق هي توفير قدر عالي من الخصوصية والامان لتضمن للمستخدم حماية بياناته ومنع اي شخص من تهكير الواتس وسوف نعرض لكم مميزات وطريقة التحميل خلال الفقرات التالية.

مميزات وتساب عمر الاخضر

يوفر لك برنامج وتساب عمر الاخضر عدد كبير من المزايا من أبرزها ما يلي:

يمكن المستخدم من الاطلاع على بياناته ومعلوماته من الصوره الشخصيه ورقم الهاتف وآخر ظهور ويمكن اعدادات ذلك وإخفاء الرقم والمعلومات الشخصية.

اخفاء اخر ظهور على التطبيق حيث تمنح المستخدم مزيد من الخصوصية باخفاء اخر ظهور لهم.

ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء وهذه الميزة تقدم للمستخدم مدة زمنية محددة يفعلها عند الدردشة مع الاصدقاء.

تحميل واتس اب عمرو الاخضر

واتساب عمر الأخضر من التطبيقات الحديثة على اعجاب الملايين ويمكن تحميله من خلال ما هي الآتي: