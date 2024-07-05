France vs Portugal Euro 2024 :القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا اليوم ” قناة مفتوحة”

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا اليوم في بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024 والمقامة في ألمانيا، وتنقل جميع مباريات دور ربع النهائي من يورو 2024 على باقة قنوات بى أن سبورت ماكس، وعدة قنوات مفتوحة على القمر الصناعي الاوروبي وبالأخص القنوات ألمانية وهو ما ننقله إليكم عبر هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا اليوم

واجه اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو منتخب ألمانيا صاخب الأرض والجمهور والمتأهل إلى دور ربع النهائي على حساب الدنمارك مع أداء متواضع في دور المجموعات لكى يوجه منتخب أسبانيا والأكثر قوة وتمييزا في هذه النسخة الذي تصدر جدول مجموعته فى دور المجموعات بنقاطه كامله، ثم واجه منتخب جورجيا في دور ربع ال16 وأقيمت المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات، وقد انتهت بفوز أسبانيا بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة وفى انتظار الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا والتي تعرض الآن للمنافس على دور نصف النهائي.

متابعة مباراة فرنسا والبرتغال

تابع جميع مباريات دور ربع النهائي للبطولة اليورو على قنوات الألمانية عبر القمر الصناعى الاوروبي والتي تنقل جميع مباريات البطولة مجانا للمتابعين وإليك ترددها القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والبرتغال اليوم:

قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة trt التركية على القمر التركي

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة zdf على قمر استرا

التردد: 11362.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة zdf على قمر هوت بيرد 2024

التردد: 11054.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.