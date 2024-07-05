“لولو عم لتضيع” تردد قناة وناسة wanasa baby عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة 2024، تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي تقدم القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت القناة نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة وذلك لأنها تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع مختلف الأعمار بجانب ذلك تعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة تردد قناة وناسة ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم التردد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنك تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

تردد القناة هو 11470.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الجودة SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يمكن أيضا تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك عن طريق إدخال المعلومات الآتية:

التردد هو 11270.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة SD.

مميزات قناة وناسة

تميزت قناة وناسة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ومن تلك المميزات ما يلي:

تعمل القناة على تسلية الطفل من خلال تقديم مجموعة مميزة من أغاني الأطفال.

تعمل القناة بشكل متواصل على مدار اليوم.

تقدم القناة محتواها بشكل مجاني.

خطوات ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكن تثبيت القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات الآتية: