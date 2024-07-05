تردد قناة طيور الجنة بعد التحديث الجديد 2024 لمتابعة اغاني الأطفال التعليمية مجانا.. نزلها لعيالك

تردد قناة طيور الجنة من الترددات محل بحث الكثير من الأشخاص في الدول العربية، حيث تعتبر طيور الجنة والتي انطلقت في عام 2008 كقناة فضائية للأطفال، واحدة من أكثر القنوات المطلوبة والمشهورة، خاصةً بين الآباء والأمهات الباحثين عن برامج ترفيهية وتعليمية لأطفالهم، علاوة على كونها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى عرض أشهر أغاني الأطفال التي تربى عليها الأجيال السابقة، مما أدى إلى كونها أصبحت منارة بارزة في مجال بث البرامج الهادفة للصغار.

مميزات تثبيت تردد قناة طيور الجنة

تتعدد مميزات تثبيت تردد هذه القناة الجميلة والتي تتميز بتقديم محتوى ملهم ومسلي يناسب الأطفال، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتسلية الأطفال في أوقات فراغهم، وذلك بفضل جودة المحتوى الذي تقدمه، حيث تمكنت طيور الجنة من النمو والتوسع بشكل ملحوظ.

وتشمل محتوياتها أناشيد وبرامج تعليمية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية، كما أن القناة تحظى بشعبية كبيرة بفضل جهودها المستمرة في إنتاج محتوى يلقى استحسان الأطفال وأولياء أمورهم، مما أدى إلى بناء جمهور كبير ومخلص يتابع القناة بشغف وإعجاب.

تردد قناة طيور الجنة

فيما يلي تردد القناة على كلاً من الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والذي يمكن استخدامه من قبل كافة الآباء والأمهات لتعليم أطفالهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم:-

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات

لضبط قناة طيور الجنة على التلفزيون، يتم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة بالشكل التالي:-