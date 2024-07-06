فرحي ولادك وابسطيهم ودلعيهم.. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات2024

تعد قناة طيور الجنة هي من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم برامج تعليمية و هادفة للأطفال و قد حظيت علي شهرة واسعة، و تقوم هذه القناة بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال و تتميز بأنها مميزة و رائعة، و تقوم كذلك بمساعدة أولياء الأمور علي أن يستطيعوا تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة الرائعة و المميزة الجديد، و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب قناة طيور الجنة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

قناة طيور الجنة هي قناة رائعة تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة، و التي تهدف إلى تعليم الأطفال العديد من الأمور، و تقوم بتنمية الفكر الإبداعي و التنموي، و تعمل كذلك بتقديم العديد من البرامج التي تهدف إلي زيادة الذكاء و أيضا التفكير الاستراتيجي وهذا يؤدي إلى وجود التربية الإيجابية لدي الاطفال الذين يشاهدون قناة طيور الجنة.