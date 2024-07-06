فرحي ولادك وابسطيهم ودلعيهم.. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرحي ولادك وابسطيهم ودلعيهم.. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات2024

تعد قناة طيور الجنة هي من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم برامج تعليمية و هادفة للأطفال و قد حظيت علي شهرة واسعة، و  تقوم هذه القناة بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال و تتميز بأنها مميزة و رائعة، و تقوم كذلك بمساعدة أولياء الأمور علي أن يستطيعوا تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة الرائعة و المميزة الجديد، و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة طيور الجنة: 11274.
  • معدل استقطاب قناة طيور الجنة هو: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.
  • معدل ترميز قناة طيور الجنة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

قناة طيور الجنة هي قناة رائعة تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة، و التي تهدف إلى تعليم الأطفال العديد من الأمور، و تقوم بتنمية الفكر الإبداعي و التنموي، و تعمل كذلك بتقديم العديد من البرامج التي تهدف إلي زيادة الذكاء و أيضا التفكير الاستراتيجي وهذا يؤدي إلى وجود التربية الإيجابية لدي الاطفال الذين يشاهدون قناة طيور الجنة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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