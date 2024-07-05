براتب 9000 جنيه وتأمين وبدلة شيك!!.. وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من الوظائف الشاغرة لجميع الشباب بمختلف المؤهلات الدراسية، إضافة إلى أن ذلك يكون مع الشركات التي هي في حاجة لمثل هذه الكوادر البشرية شركة مايكروسوفت وكير مصر وعبر مبادرة توظيف، حتى أن هذه الرواتب في هذه الوظائف تصل لـ 9000 جنيه مع الحصول على تأمينات وبدلة شيك، وغير ذلك من المميزات التي يمكن لجميع المتقدمين من الحصول على كل هذه الحوافز.

الوظائف الشاغرة ضمن ملتقى التوظيف

ويبدأ العمل في استقبال طلبات التوظيف ضمن الملتقى التوظيفي التي فعلته وزارة الشباب والرياضة، ليكون يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو بداية من الساعة 10 إلى 3 عصرًا، وجاءت التخصصات المطلوبة، وفقًا للأتي:-

مديري أقسام فنادق.

كذلك مطلوب كاشير.

بقالين.

عمال انتاج ومخازن.

أفراد أمن.

معدي طلبات.

دليفري مع حصول على دراجة نارية مرخصة.

شروط الوظائف الشاغرة في وزارة الشباب

وهناك بعض الشروط الهامة والمميزات التي توفرها هذه الوظائف، ومن بينها الأتي:-