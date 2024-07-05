“شغليلهم لولو وارتاحي من زنهم” تردد قناة وناسه الجديد 2024 لمشاهدة افضل كارتون لولو

تعد قناة وناسه من القنوات المفضلة بين العائلات التي لديها أطفال صغار دون سن الخامسة، حيث استطاعت أن تجذب انتباه الأطفال بسرعة بفضل محتواها الترفيهي الممتع، وتعرض القناة أصوات أطفال تجذب المستمع ورسوم متحركة تسعد الأطفال وتجعلهم يستمتعون بمشاهدتها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024، والذي كانت قد أعلنت عنه إدارة القناة.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

تردد قناة وناسه الجديد لعام 2024 متاح الآن لتتمكن من تحميله على التلفاز والاستمتاع بأفضل أغاني الأطفال الجديدة، ويمكنك استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة القناة: SD.

خطوات استقبال قناة وناسه

لحفظ قناة وناسه الفضائية على جهاز التلفاز الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في الريموت. أدخل التردد في المكان المخصص واضغط على زر البحث. انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات المتاحة. سوف يتم تحميل قناة وناسة على الفور.

محتوى قناة وناسه للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والتعليمية للأطفال، حيث تقدم القناة العديد من الأغاني الجميلة والممتعة والتعليمية التي تجذب عقول الأطفال، حيث أن بطلة القناة هي شخصية “لولو” الصغيرة التي يحبها الأطفال ويستمتعون بالاستماع إليها والتعلم منها، ومن بين أشهر الأغاني التي تعرضها القناة: