زيادة لـ 1500 جنيه على المعاش!!.. مع التشكيل الوزاري خبر سار لأصحاب المعاشات

مع التشكيل الوزاري الجديد، جاء ليشمل بعض القرارات الهامة للموظفين وأصحاب المعاشات، فضلاً عن أن من بين القرارات هي صرف زيادات جديدة لـ 7 نقابات مهنية تم العمل على تطبيق هذه الزيادة مع صرف شهر يوليو شامل نقابات الأطباء “البشرية، البيطرية، الأسنان”، ونقابات “الصيادلة، القراء، المعلمين، المهندسين”، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم تطبيقها من قبل القائمين على هذه النقابات.

تفاصيل زيادة معاشات للمهن الطبية

وتزامنًا مع صرف معاشات شهر يوليو، ليتم العمل على تطبيق نقابات اتحاد المهن الطبية الضامة لهذه النقابات الشاملة الأطباء والصيادلة، وغيرها من النقابات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم زيادة المعاشات لـ 1500 جنيه وذلك بدلاً من 1350 جنيهًا، لتصل قيمة الزيادة بنحو 150 جنيهًا، مع العمل على صرفها كل ثلاثة أشهر بما شمل مايو وأغسطس ونوفمبر، على أن يتم يُصرف أعضاء المهن الطبية مع منتصف شهر أغسطس القادم.

الحصول على صرف زيادة المعاشات الجديدة

ووفقًا لما أُعلن عنه محمود علاء، الأمن العام لاتحاد المهن الطبية، عن وجود مقترح لتغيير نظام صرف المعاش بحيث يتم شهريًا بدلاً من دفعة كل 3 أشهر، وذلك ضمن استجابة رغبات العديد من المستحقين، على أن يتم صرف أعضاء نقابة المعلمين ضمن نقابة المعلمين بزيادة جديدة يتم العمل على صرفها يوم الثلاثاء المقبل 9 من شهر يوليو 2024، وذلك عبر ماكينات الصراف الألي ضمن التاريخ التي تم ذكره مسبقًا.