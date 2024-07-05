ثبتها الآن في خطوة واحدة .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 المتاحة على جميع الأقمار الصناعية

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ثبتها الآن في خطوة واحدة .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 المتاحة على جميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة تعتبر من أشهر قنوات الأطفال هذه الفترة حيث تعتبر هي القناة الرائدة في تقديم محتوى الأطفال، وذلك لأنها تقوم بتقديم الكثير والعديد من الأغاني الجذابة والممتعة جدا بالنسبة للصغار والكبار أيضاً فهي تجذب الكبار بشكل كبير جداً، غير أنها تقوم بتقديم محتوى آمن وموثوق به والأمهات لا يقلقون اطلاقا بشأن هذه القناة ولا الجلوس أمامها، لذلك يبحث الكثير من الأمهات على التردد الجديد لقناة وناسة لتنزيلها على جهاز التلفاز ومشاهدتها باستمتاع، وخلال السطور القادمة سوف ننشر لكم عبر موقعنا هذا التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تقوم بتقديم أفضل الأغاني الخاصة بالأطفال فهي قناة مميزة جداً في أغانيها وبرامجها تقدم محتوى هادف وبسيط للأطفال، ومن أشهر ما يتم تقديمه على القناة هي أغاني الطفلة لولو ويحكي من خلالها كل ما يحدث مع الطفلة لولو في المنزل مع اهل بيتها، ويوجد العديد من الأغاني الأخرى الجميلة والجذابة التي تجذب الأطفال بشكل كبير جداً وذلك لما تحتويه عليه من ألوان رائعة متناسقة، ومن المميز والجميل من قبل القناة هي أنها مجانية يمكن تنزيلها بكل سهولة عبر التردد الخاص بها، وتتم المشاهدة عليها بدون دفع أي اشتراكات.

وتردد القناة على النايل سات كالتالي:

  • التردد: 11430.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معامل الترميز: 27500
  • معدل الاستقطاب: عمودي .

مزايا قناة وناسة للأطفال2024

  • تعرض الكثير من الأغاني ومحتوى الأطفال الرائع.
  • يمكن تثبيتها بكل سهولة ممكنة.
  • متاحة على جميع الأقمار الصناعية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
جهاد حسين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الحكومة تعلن رسمياً.. موعد اجازة راس السنة الهجرية 1446 للقطاع العام والخاص
إنضم لقناتنا على واتساب