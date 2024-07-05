ثبتها الآن في أقل الخطوات “تردد قناة كراميش الجديد 2024” على نايل وعرب سات

يبحث الكثير من أولياء الأمور على تردد قناة كراميش حيث تعد قناة كراميش من افضل القنوات المتخصصه، في عرض برامج الاطفال والاغاني ويشاهد قناة كراميش العديد من أطفال في جميع أنحاء العالم العربي ،تتميز القناة بصوت وصوره واضحه ،سوف نتعرف من خلال السطور التالية على تردد قناة كراميش.

تردد قناة كراميش

يريد الكثير من أولياء الأمور معرفه تردد قناة كراميش للاطفال حتى يستطيع الطفل ان يقضي وقت مميز امام هذه القناه ويستمتع بما تخدمه من اغاني رائعه ولمعرفه التردد عليك اتباع التالي:

التردد :11605.

معدل تصحيح الخطأ:¾.

معدل الاستقطاب: افقي .

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي :نايل سات.

نبذه عن قناة كراميش

تم بث قناة كراميش على جميع الاقمار الصناعيه النايل سات تم إنشاء القناه في عام 2009 ثم بثها من مقرها في الاردن وتقدم القناة محتوي مميز من الاغاني والأناشيد وبرامج تهدف إلى بث القيم والمبادئ الأخلاقية.

أهم البرامج والاغاني التي تقدمها قناة كراميش

توجد مجموعه من الأغاني والبرامج المميزه التي تقدمها قناة كراميش لمعرفتها عليك اتباع التالي:

برنامج كركبه.

برنامج سهران.

برنامج سيبك من اسابيك.

تعرض أهم الأفلام والبرا الكرتونية.

اغنية صاركبير.

اغنية كبرت الكيوته.

اغنية جيبولي حليب.

اغنيه كوتي كوتي.

اهم مميزات قناة كراميش

يريد الكثير معرفه مميزات قناة كراميش لمعرفه المميزات عليك اتباع التالي: