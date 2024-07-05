“شوفها مجانا ” موعد مباراة البرتغال وفرنسا فى دور ربع النهائي من EURO 2024

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في دور 8 لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا لعام 2024 وتقام المباراة على ملعب فولكشبارك يوم الجمعه الموافق الخامس من شهر يوليو الجارى، والفائز من مباراة اليوم سوف يتأهل إلى دور نصف النهائي ليواجه والفائز من مباراة ألمانيا وأسبانيا المقامة اليوم أيضا، وإليك تفاصيل متابعة مباراة البرتغال وفرنسا اليوم عبر هذا المقال.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا

تقام اليوم مباراة دور الثامنة من بطولة يورو 2024 المقام بألمانيا وسوف تنطلق أحداث مباراة البرتغال وفرنسا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب و الجزائر ، وتنقل المباريات عبر تطبيق tob tv ومن خلال ايه منصة بى أن كونكت وعبر شبكة قنوات بى أن سبورت ماكس المشفرة .

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا

نستعرض إليك القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة ولقد عرضنا إليكم عبر هذا المقال موعد مباراة البرتغال وفرنسا وإليك القنوات الناقلة المباراة مجانا:

قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة trt التركية على القمر التركي

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة zdf على قمر استرا

التردد: 11362.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة zdf على قمر هوت بيرد 2024