نتائج الشهادة الاعدادية بدون رقم جلوس 2024 ليبيا لجميع المحافظات “هنـــــا”

يبحث عدد كبير من الطلاب عن كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية بدون رقم جلوس 2024 ليبيا حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية خلال الساعات الأخيرة الماضية، عن وقت ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب بشفافية.

نتائج الشهادة الاعدادية بدون رقم جلوس 2024 ليبيا

صرحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن يوجد أكثر من 210 طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول في جميع المحافظات، كما أشارت على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة للتأكد من رصد الدرجات بشفافية للجميع وأن النتائج سوف تكون متاحة للجميع عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الأول 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سوف تكون متوفرة عبر الموقع الرسمي دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور وأصبح فقط على جميع الطلاب الراغبين في الاستعلام عن النتائج تنفيذ الخطوات التالية: