بدون رقم جلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 “مبروك النجاح للجميع”

يرتفع بحث الطلبة والطالبات بليبيا عن موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم بالشهادة الاعدادية اذ ان الطالب يكون باستطاعته الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهوله ويسر بواسطة ذهابه لموقع الوزارة الرسمي الذي خصصته لجميع الطلاب للاطلاع على النتيجة، وفي مقالنا هذا سنوفر لكم طريقة الحصول على تلك النتيجة الرابط المخصص للحصول عليها ايضا والخطوات التي تخص الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

في هذا الوقت الجاري يستطيع جميع الطلاب والطالبات أن يتعلموا عن النتيجه الخاصه بهم بالشهاده الإعداديه الليبية بمنتهى السهولة واليسر بواسطة سيرهم على سلسلة من الخطوات البسيطة التي اوضحتها وزارة التربية والتعليم الليبية وهي كما يلي:

في البداية يلزم على الطالب أن يذهب الى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق الضغط على هذا الرابط

بعد ذلك يتوجب على الطالب أن يلتقي ايقونه نتيجه الشهاده الاعداديه ليبيا

بعدها لابد من اختيار السنه الدراسيه بعد ذلك لابد من ادخال رقم الجلوس الطالب بشكل صحيح في الخانة المخصصة لها

بعدها يلزم إدخال رقم القيد الخاص بالطالب

في النهاية يتم الضغط على زر عرض النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

يستطيع كل الطلبة والطالبات الان ان يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم بمجرد أن تظهر ويتم الكشف عنها من جانب وزاره التربيه والتعليم الليبيه عن طريق انتقالها لموقع الوزارة الرسمي الذي تم ارفاقه من جانبها وتخصيصه للطلاب حتى يتمكنوا من استخراج النتيجة الخاصة بهم عندما تظهر بصورة إلكترونية.