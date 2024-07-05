أفضل هواتف 2024 برخص التراب.. مواصفات وإمكانيات والسعر مفاجأة

في عام 2024، تظهر قائمة من أبرز الهواتف ذات المميزات والمواصفات التي لا تُقارن مع أي هاتف أخر، حتى أن هذه الهواتف تكون بأسعار تنافسية ومواصفات أكثر ملائمة، حتى أنها تتناسب مع الفئة الاقتصادية الراغبين في شراء هاتف عملي وبسعر مخفض، وسنوضح لكم في السطور التالية، بعض هذه الهواتف، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

مواصفات هاتفRedmi 13C

جاءت أبرز المعلومات حول هاتف “Redmi 13C” وفقًا لما يلي:-

هاتف Redmi 13C يمتلك كاميرا خلفية بنحو 50 ميجا بيكسل.

إضافة إلى ان الشاشة تكون 6.74 بوصة.

بطارية الهاتف تصل لـ 5000 مللي أمبير.

في حين أن سعر الهاتف بنسخة 128 جيجا يصل إلى 6500 جنيه.

إضافة إلى نسخة الـ 256 جيجا يبلغ سعره نحو 7300 جنيه.

سعر Realme Narzo 50A

يمتلك هاتف Realme Narzo 50A العديد من المميزات والمواصفات الأكثر ملائمة، وفقًا للأتي:-

هاتف Realme Narzo 50A ذات كامير خلفية 50 ميجا بكسل.

إضافة إلى كاميرا سيلفي يكون بحجم 8 ميجا بيكسل.

سعة البطارية للهاتف 6000 مللي أمبير.

سعر الهاتف ذات نسخة 128 جيجا وصل إلى 5400 جنيه.

مواصفات وسعر Oppo A38

هاتف Oppo A38 ذات قياس 6.56 بوصة، وكاميرا خلفية يمتلك 50 ميجا بيكسل وسيلفي نحو 5 ميجا بيكسل، وجاء سعره كالأتي:-