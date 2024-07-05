تنزيل واتساب عمر الوردي 2024 النسخة الاخيرة ومميزات مبهرة

واتساب عمر الوردي من التطبيقات الشهيرة التي يثق به عدد كبير من الأفراد لذلك بدأ البحث يزداد عن خطوات تحميل الواتس اب، حيث يرغب عدد كبير من الأفراد في الاستفادة من المميزات والاضافات التي لا تتوفر فيها النسخة الاصلية لذلك سوف نتعرف خلال موقعنا عن تحميل واتساب عمر ورد من خلال رابط مباشر وما هي المميزات والاضافات التي يوفرها للمستخدمين.

مميزات تحميل واتساب عمر الوردى

يمكن إجراء مكالمات جماعية من جهات الاتصال عبر تطبيق واتساب عمر الوردي.

من الخصائص المتقدمة في وضع الحاله انك يمكن ان تضع فيديو أكثر من 30 ثانيه وكذلك يمكن ان تقوم بتنزيل حالات الاصدقاء بدون ان يعلموا بذلك مباشرة من التطبيق.

يمنحك القدرة على مشاهدة الحالات بشكل خفي وكذلك يمكن وضع حاله لمدة 48 ساعة.

يوفر الترجمة التلقائية الرسائل التي تصلك بلغات مختلفة.

إعادة توجيه الرسائل الملفات والصور الى عدد غير محدود من جهات اتصالك.

التطبيق يتضمن عدد كبير من الثيمات المجانية التي تناسب الأذواق المختلفة

ميزة الرد تلقائي على الآخرين من خلال ضبط رساله تقوم انت بتحديدها.

تكون قادر على تشغيل اكثر من حساب على هذا التطبيق بدون اي مشكلات وتبديل بين الحسابات في أي وقت وبسهولة.

خطوات تحميل واتس اب عمر الوردي