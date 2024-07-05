خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التربية الليبية

يواصل كل الطلبه والطالبات بالشهادة الإعدادية الليبية البحث للتعرف على موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم حيث أنه يمكن للطالب الآن أن يطلع على نتيجته بسهولة عن طريق الذهاب لموقع الوزارة المخصص من جانبها للاطلاع على النتيجة، كذلك أنه قد تم توضيح كل التفاصيل التي تخص الاستعلام عن تلك النتيجة من جانب وزارة التربية والتعليم الليبية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

الآن يمكن لجميع الطلبة والطالبات بالشهاده الاعداديه الليبيه أن يطلعوا على النتيجه الخاصه بهم الكترونيا بواسطة الذهاب لموقع الوزارة الذي تم توفيره من جانبها للاستعلام فيمكن لك عزيزي الطالب أن تطلع على نتيجتك بسهوله بعدما تظهر بعد ان تتبع الخطوات التالية:

الخطوة الاولى عليك ان تذهب لموقع الوزارة من هنا

الخطوة الثانية عليك ان تختار زر نتيجه الشهاده الاعداديه الليبية

الخطوة الثالثة عليك ان تدخل رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له

الخطوة الرابعة عليك ان تدخل رقم القيد الخاص بك بشكل صحيح

الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر استعلام.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

أشارت وزارة التربية والتعليم الليبية إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا، حيث إنها قالت إن تلك النتيجة ستظهر خلال ساعات قليلة من الآن، ويتوجب على الطالب التحلي بالصبر، ولا داعي للقلق بشأن تأخر ظهور النتيجة إلى الآن، حيث إن عمليات تصحيح إجابات الطلاب لا زالت مستمرة إلى الآن.