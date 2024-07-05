مبروك النجاح .. نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 الدور الأول + خطوات تقديم اعتراض

الآن من اليسير على جميع الطلبة والطالبات بالشهادة الاعدادية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم فيمكن للطالب أن يطلع على نتيجته بسهوله عندما ينتقل لموقع الوزارة الرسمي والالكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه يعيش الطلاب الان حاله من القلق والتوتر بشأن عدم ظهور النتيجه حتى هذا الوقت الجاري اذ ان الطالب بالشهادة الاعدادية يرغب في الاطمئنان على المستوى الذي وصل إليه في التعليم يرغب في الاطلاع على الدرجات التي حصل عليها وتجدر الاشارة بان وزاره التربيه والتعليم الليبيه قامت بالتنويه عن هذا الموعد المخصص لظهور تلك النتيجة وفي مقالنا هذا سنوفر لكم طريقة الحصول على النتيجة بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

في الآونة الأخيرة نرى أن محركات البحث بجوجل العالمية ترتفع كثيرا من جانب العديد من الطلاب والطالبات بشأن التعرف على موعد ظهور النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية في ليبيا، اذ ان الطالب يكون باستطاعته التعرف على نتيجته بكل سهولة ويسر بصورة إلكترونية من دون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة للحصول على النتيجه وتلك الخدمة وفرتها وزارة التربيه والتعليم الليبيه لجميع الطلبة والطالبات في ليبيا، و للاستعلام عن تلك النتيجة لا بد من اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الذهاب لموقع الوزارة عن طريق الضغط هنا.

ثانيًا: اختيار زر “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

ثالثًا: كتابة رقم الجلوس.

أخيرًا: الضغط على زر “استعلام”.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

بينت وزارة التربية والتعليم الليبية موعد الكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا، حيث إنها من المقرر ظهورها في الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاطلاع على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات السابقة للاستعلام.