تحميل واتساب عمر الأحمر WhatsApp Omar Al-Ahmar  ضد الحظر احدث اصدار

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحميل واتساب عمر الأحمر WhatsApp Omar Al-Ahmar  ضد الحظر احدث اصدار

الان يمكنك الاستمتاع بعدد كبير من المميزات عند تحميل واتساب عمر الأحمر التحديث الاخير حيث انك سوف تستطيع ان تكون قادر على فتح حسابين من نفس التطبيق ويمكن التبديل بينهم بضغطة واحدة وكذلك يمكنك ان تتعرف على مميزات اخرى في هذا الاصدار من خلال تحميل الواتس اب الاحمر برابط مباشر على هاتفك، حيث انه من التطبيقات الشهيرة التي يستخدمها الكثير من الأفراد لذلك سوف نعرض لكم كيفية تحميل واتساب عمر الأحمر وما هي مميزاته خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

واتساب عمر الأحمر 2024

واتساب عمر احمر وواحد تطبيقات المراسلة المجانية التي يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية الذكية حيث أن تصميمه هو نفس فكرة الواتساب العادي ولكنه يعتمد عدد كبير من المميزات التي لا توجد فيها تطبيق الاصلي ويمكن من خلاله تبادل الرسائل النصيه والصوتيه وايضا عمل المكالمات بوجود الانترنت وتبادل الفيديوهات والصور والملفات المختلفة بشكل غير محدود والتواصل مع الآخرين من مختلف دول العالم حيث انه يوفر لك عدد كبير من المميزات التي سوف نذكرها.

 

مميزات واتساب عمر الأحمر

  • الوتساب يدعم لك وضع الشبح والذي يمكنك ان تكون قادر على التخفي في التطبيق وترى رسائل الاصدقاء بدون ان يعلموا بذلك ولا يظهر علامه استلام الرسائل.
  • التطبيق مصمم باللون الاحمر الجذاب ويمكن ايضا تغيير اللون وتغيير الايقونه وكذلك يسمح لك بتغيير الخطوط باشكال وانماط مختلفة في الدردشة وتستطيع المعاينة قبل الإرسال.
  • يمكنك من تبادل الفيديوهات والصور و الملفات بأحجام كبيرة وبجوده عاليه وفي وقت.
  • يمكن ان تنشر مجموعه دردشه بين الاصدقاء والاشخاص تضم أكثر من 512 شخص للتحدث في نفس الوقت وإرسال وتبادل الملفات والرسائل المختلفة.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
بكوب واحد هتملي البيت فشار.. مكونات عمل الفشار الأحمر في المنزل للأطفال.. فرحيهم بيه
إنضم لقناتنا على واتساب