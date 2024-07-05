تحديث واتساب جولد الذهبي ضد الحظر والهكر مجانا ⭐⭐⭐⭐ (ابديــــت جامد).. اتاسبق قبل الكل وفك رقمك من البلوك

يتم القيام بعملية تحديث واتساب جولد كل فترة زمنية معينة من قبل المطور ابو عرب الذي قام بتطوير هذه النسخة الفريدة والمختلفة من تطبيق واتساب والذي يعمل على جعل تجربة المراسلات والدردشات ممتعة أكثر، وذلك لأن التطبيق يتيح للمستخدمين الكثير من المميزات التي لا توجد في غيره من التطبيقات الأخرى المماثلة، التي تعمل و تقوم على فكرة المراسلة والمحادثة.

تحديث واتساب جولد

من أهم العمليات التي يحرص عليها مطور واتساب الذهبي هو القيام بعملية تحديث واتساب الذهبي بشكل مستمر وذلك ليضيف إلى التطبيق كل ما هو جديد من أدوات وإمكانيات تعمل على تحسين تجربة المراسلات للمستخدم، ويحمل التطبيق في طياته الكثير من المميزات العديدة والتي يعد من أبرزها ما يلي:

نسخة التطبيق باللون الذهبي وهو لون مميز ومعشوق لعدد كبير من المستخدمين، كما أنه يعد خروج عن قاعدة التطبيق الأصلي والذي يتميز بلونه الأخضر.

يمكن استخدام خاصية إخفاء الظهور بكل سهولة حالة وجود المستخدم على التطبيق وهو بذلك يتيح فرصة من الخصوصية أكبر للمستخدم

قطع الإنترنت عن التطبيق تعد من أهم مميزات التطبيق التي تمكن المستخدم من فصل الإنترنت عن تطبيق واتساب الذهبي وبقاءه مع باقي التطبيقات.

تنزيل واتس اب الذهبي

كما أنه عن تحديث واتساب جولد تجد أنه هناك الكثير من المميزات المذهلة في التطبيق ولكن يجب العلم أنه يوجد بعض العيوب داخل التطبيق والتي لا يمكن إخفاؤها ومن هذه العيوب ما يلي: