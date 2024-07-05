تنزيل واتساب جي بي WhatsApp GB برابط مباشر التحديث الاخير 2024

واتساب جي بي هو عبارة عن تطبيق معدل ومطور من النسخه الاصليه للواتس اب العادي، حيث يضم عدد كبير من الاضافات والمميزات التي لا توجد في وتساب ماسنجر ودائما يعمل على تحسين التجربة في استخدام التطبيق لذلك بدأ العديد يبحث عن تنزيل واتساب جي بي رسميا فان تحميل التطبيق سهل وبسيط يمكن من خلال الرابط المباشر له عندهم بالضغط على تنزيل، وسوف تحصل على التطبيق مباشرة بعد عدة خطوات سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

كيف يمكنك تنزيل واتساب جي بي

يمكن أن تقوم بتنزيل واتساب جي بي من خلال الانتقال إلى صفحة التنزيل باتباع الخطوات التالية:

اضغط على صفحه تنزيل واتساب جي بي وانتقل الى الصفحه الرئيسيه.

اضغط على تنزيل وبعد ذلك اضغط على موافقة الشروط والاحكام.

ثم اضغط على رابط التنزيل مباشرة وبعدها الانتهاء توجه الى مدير التنزيلات في هاتفك.

واضغط على تثبيت وسوف يتم التثبيت بطريقه سريعه.

ويمكنك فتح الوتساب وادخال رقم الهاتف وعمل حساب جديد.

مميزات وتس جي بي

يوفر واتساب جي بي عدد كبير من المميزات للمستخدمين حيث تأتي أبرز مميزات واتس يبيع الشائعة على النحو الآتي: