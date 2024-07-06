فرحي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة كراميش الفضائية على القمر الصناعي نايل سات2024

قناة كراميش الفضائيه تعد من أفضل و أبرز القنوات الفضائية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص و أولياء الأمور، و تعد هذه القناة من أفضل القنوات الفضائية و هي تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي تعد قناة مخصصة لكي تقوم بعرض البرامج و الأناشيد المختلفة و المتعددة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة كبيرة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة كراميش الفضائية، تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش علي القمر نايل سات، و ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

إذا كنت تريد تنزيل قناة كراميش الفضائية، و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و عن طريق مجموعة من الخطوات و هي: